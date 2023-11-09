تنظيم قافلة بيطرية في قرية الحبش بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه يجب الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها والاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجًا بهدف زيادة الوعي، وتوفير أفضل درجات الرعاية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف وتقديم العلاج المجاني وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة.

تنظيم قافلة طبية بيطرية

في السياق، قال إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إنه جرى تنظيم قافلة طبية بيطرية توعوية وقائية مجانية شاملة بقرية الحبش التابعة لمركز الإبراهيمية وبالتعاون مع القطاع الخدمي بالمحافظة، وذلك بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والعلمية والشعبية من جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي ورؤساء أقسام الرعاية والعلاج والإرشاد، ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصري، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

و أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن القافلة البيطرية علمت على رش 450 رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع 340 رأس غنم لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأضاف أنه تم عقد ندوتين وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية والتحسين الوراثي لسلالات الماشية «أبقار – جاموس»، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو ومشروع تحصين الثروة الداجنة ضد مرض انفلونزا الطيور.