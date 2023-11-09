ماكرون: غزة بحاجة إلى هدنة سريعة لإنقاذ المدنيين

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى الحاجة إلى هدنة إنسانية سريعة لإنقاذ المدنيين، والعمل على وقف إطلاق النار.

وقال ماكرون، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الإنساني الذي تستضيفه باريس حول غزة، إنّ لا يمكن قبول المعايير المزدوجة لحماية الأرواح البشرية، وأنّ هذا الأمر غير قابل للتفاوض.

وأكد الرئيس الفرنسي، أهمية تنسيق المساعدات المرسلة إلى غزة لتلبية حاجة المدنيين، لافتا إلى أنّ بلاده ستزيد مساعداتها لقطاع غزة إلى 100 مليون يورو.