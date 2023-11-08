مواعيد إجراء قرعة الحج 2024 بمديريات الأمن.. لكل محافظة يوم محدد

انتهت وزارة الداخلية يوم الاثنين الماضي، من تلقي أوار القبول لحج القرعة 2024، وأعلنت البدء في إجراءات قرعة الحج، بكل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية على مراحل وفق جداول زمنية محددة، لذا يرغب المتقدمين لحج القرعة 2024 معرفة مواعيد إجراء قرعة الحج هذا العام.

مواعيد إجراء قرعة الحج 2024- 1445

وحددت وزارة الداخلية جدول مواعيد إجراء قرعة الحج 2024- 1445، بدءا من يوم السبت الموافق 11-11-2023، وحتى يوم الخميس 16-11-2023، بحيث يخصص لعدة مديريات يوم محدد، وجاءت على النحو التالي:

- السبت 11-11-2023، تقرر أن يكون مواعيد إجراء قرعة الحج بمديريات أمن «القاهرة والجيزة والشرقية ومطروح».

- الأحد الموافق 12-11-2023، تقرر أن يكون مواعيد إجراء قرعة الحج بمديريات أمن «الإسكندرية ودمياط والدقهلية والمنيا والقليوبية».

- الاثنين الموافق 13-11-2023، تقرر أن يكون مواعيد إجراء قرعة الحج بمديريات أمن «البحيرة وبورسعيد والغربية وبني سويف وجنوب سيناء وأسوان».

- الثلاثاء الموافق 14-11-2023، تقرر أن يكون مواعيد إجراء قرعة الحج بمديريات أمن «كفر الشيخ والوادي الجديد والإسماعيلية والمنوفية والفيوم».

- الأربعاء الموافق 15-11-2023، تقرر أن يكون مواعيد إجراء قرعة الحج بمديريات أمن «أسيوط والسويس والبحر الأحمر والأقصر».

- الخميس الموافق 16-11-2023، تقرر أن يكون مواعيد إجراء قرعة الحج بمديريات أمن «سوهاج وقنا وشمال سيناء».

موعد انطلاق أولى رحلات الحج السياحي

ومن جهة أخرى بدأت شركات السياحة التسويق لرحلات الحج السياحي للعام الجاري ببدء الإعلان عن تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي للعام الهجري 1445، وذلك حتى تتوافق مع تعليمات وزارة الحج السعودية بخصوص تنظيم توقيتات إجراءات موسم الحج.

ويسمح حاليا لشركات السياحة الإعلان عن تنظيم رحلات الحج السياحي سواء في الجرائد أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو بالإعلانات الإلكترونية.

وحددت غرفة شركات السياحة موعد انطلاق أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام، بداية من يوم 25 ذو القعدة من العام الهجرى 1445، حيث تنتهي كافة إجراءات الحج لهذا العام قبل منتصف شهر شعبان المقبل، وذلك وفقا لتعليمات وزارة الحج السعودية.