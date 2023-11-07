قرعة الحج 2024.. هل يجوز التنازل عنها للوالدين بعد الفوز بها؟

أعلنت وزارة الداخلية سابقا بدء قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1445 هـ / 2024، والتي بدأت يوم السبت الموافق 21 أكتوبر الماضي، والتي انتهى التقديم بها يوم الاثنين الماضي الموافق 6 نوفمبر، ويحرص المتقدمون في قرعة الحج 2024 على متابعة كل التفاصيل الخاصة بها، سواء كان بالتكلفة أو موعد دفع الأموال، فضلا عن موعد إعلان نتيجة القرعة.

وأوضحت وزارة الداخلية في إعلانها عن قرعة الحج 2024 هل يجوز التنازل عنها لأحد الأشخاص أم لا؟ ونوضح من خلال هذا التقرير ما إذا كان يجوز التنازل عن القرعة فور الفوز بها لأحد الوالدين أم لا يجوز ذلك، كالتالي:

هل يجوز التنازل عن قرعة الحج 2024 للوالدين؟

أوضحت وزارة الداخلية أنه لا يجوز التنازل عن فرصة الحج أو توريثها للغير مهما كانت درجة قرابته، ولكن يجوز تنازل الأبناء فقط لأحد الوالدين، كما يتم معاملة والد ووالدة الزوج / الزوجة معاملة الوالدين لوجود صلة النسب وحفاظاً على الروابط الأسرية، بشرط أن يتمتع المتنازل إليه «أحد الوالدين» بحالة صحية جيدة وخلوه من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية.

كما يشترط أيضا ألا يكون قد سبق للمتنازل إليه عن قرعة الحج 2024 آداء فريضة الحج طوال حياته وممن تنطبق عليهم التعليمات والقواعد المنظمة لحج القرعة، على أن ترسل المستندات المطلوبة الخاصة بالمتنازل إليه، وتتمثل في الآتي:

- شهادة الميلاد الخاصة بالشخص الذي يتم التنازل إليه.

- طلب التنازل عن حج القرعة 2024.

- إيصال سداد تكاليف الحج.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

يتم إرسال المستندات السالف ذكرها للإدارة العامة للشؤون الإدارية لفحصها واتخاذ اللازم نحو إدراج الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه لم يتم قبول طلبات التنازل لأحد الوالدين أو لوالد ووالدة الزوج / الزوجة أو استبدال المرافق لكبير السن عقب انتهاء الفترة الزمنية المحددة لسداد التكاليف، ولا يجوز العدول عن التنازل لتلك الحالات، إذ أن ذلك يلغى فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.