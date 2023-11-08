موعد إعلان قرعة الحج بمحافظتي القاهرة والجيزة 

حددت وزارة الداخلية موعد إعلان قرعة الحج للعام الجديد لموسم الحج لعام 1445/2024م، أمام المتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة، والتى ستكون خلال 4 أيام من اليوم، بحيث يستطيع المتقدمون تجهيز الأوراق الخاص بالسفر لأداء فريضة الحج.

قرعة الحج بمحافظتي القاهرة والجيزة

وأشارت وزارة الداخلية فى بيان صاد عنها، إلى أن قرعة الحج للمتقدمين من محافظتي القاهرة والجيزة ستقام داخل مديرية أمن كل محافظة على حدة يوم السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر 2023.

قرعة الحج فى المحافظات

هذا وقد اختلفت مواعيد إجراء قرعة الحج فى المحافظات المختلفة، بين محافظة وأخرى، حيث جاءت الموعيد كالتالي:-

السبت 11/11/2023قرعة الحج لمحافظتى ( الشرقية – مطروح).

الأحد 12/11/2023قرعة الحج لمحافظات (الإسكندرية - دمياط – الدقهلية – المنيا – القليوبية).

الإثنين 13/11/2023 قرعة الحج لمحافظات (البحيرة – بورسعيد – الغربية – بنى سويف - جنوب سيناء – أسوان).

الثلاثاء 14/11/2023قرعة الحج لمحافظات (كفر الشيخ – الوادى الجديد – الإسماعيلية – المنوفية – الفيوم).

الأربعاء 15/11/2023 قرعة الحج لمحافظات (أسيوط – السويس – البحر الأحمر – الأقصر).

الخميس 16/11/2023قرعة الحج لمحافظات (سوهاج – قنا – شمال سيناء).

هذا وقد اغلقت مساء الأثنين الماضي وزارة الداخلية، باب التقديم للمشاركة فى قرعة الحج للعام الجديد 2024، الذى تم فتحه منذ السبت 21 أكتوبر، وحتى الأثنين 6 نوفمبر