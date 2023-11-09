موعد قرعة الحج في محافظة الدقهلية 2024.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الداخلية عن تحديد موعد قرعة الحج 2024 في محافظة الدقهلية وفق جداول زمنية محددة على مستوى محافظات الجمهورية لذا يترقب الكثير من المتقدمين معرفة موعد إجراء التقديم في القرعة داخل المحافظة.

موعد قرعة الحج 2024 في الدقهلية

وبحسب بيان وزارة الداخلية من المقرر أن يبدأ موعد قرعة الحج 2024 في محافظة الدقهلية يوم الأحد القادم بتاريخ 12 شهر نوفمبر الجاري 2023 داخل ديوان مديرية أمن الدقهلية

الأوراق المطلوبة للتقديم في قرعة الحج 2024 بالدقهلية

وتستعرض «الوطن» لقرائها أهم الأوراق المطلوبة للراغبين في التقديم في قرعة الحج 2024 في محافظة الدقهلية وفقا للموقع الرسمي لوزارة الداخلية كالتالي:

- نموذج من طلب الحج الورقي.

- تقديم جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية لـ 6 أشهر مقبلة، وفي حال عدم سريانها يتم رفض الطلب.

- بيان بالحالة الصحية الخاصة بالراغب في الاشتراك في القرعة، مع تحديد نوع المرض «إن وجد».

- شهادة التطعيم مسجل بها جميع الجرعات الأساسية بفيروس كورونا والتي تم الحصول عليها مع الجرعة التنشيطية المعتمدة «كوفيد – 19».

كما أن وزارة الداخلية خصصت عدة محافظات في كل محافظة معاد مخصص لها ومن المقرر أن تبدأ قرعة الحج ستبدأ يوم 11 نوفمبر الجاري 2023 على مدار أسبوع.