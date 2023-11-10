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«الزراعة»: المحاصيل الحالية معرضة للأمراض بسبب الرطوبة

كتب:

محمد أبو عمرة
05:15 ص | الجمعة 10 نوفمبر 2023
محصول الفراولة

محصول الفراولة

قالت وزارة الزراعة واستصلاح ممثلة في معهد بحوث أمراض النباتات، إنه يجب الاهتمام برعاية الزراعات القائمة خلال فترة التقلبات المناخية، وعلى رأسها البطاطس والفاصوليا والفراولة.

الزراعات الحالية معرضة لأمراض الندوة

أوضح المعهد أن الزراعات القائمة وخاصة الخضر وعلى رأسها البطاطس والطماطم معرضة لأمراض الندوة المتأخرة على الطماطم والعفن الأبيض على الفاصوليا والعفن الرمادي على الفراولة.

تأثير تغير المناخ على انتشار الأمراض

وتابع أن السبب في الإصابة بتلك الأمراض هو المناخ الذي أصبح مناسبًا جداً لكثير من الأمراض الفطرية ونقص كبير في معدلات الامتصاص بسبب زيادة الرطوبة النسبية والرطوبة الحرة (الندى) عن الطبيعي ولفترات طويلة بسبب الشبورة المائية وكمان قطرات الندى التي تتواجد على الورق حتى وجود الشمس ويتسبب في وجود بقع على أوراق النباتات بالإضافة إلى وجود أمراض في الجوافة في ومناطق شمال الدلتا والتي سيتغير لونها بسبب زيادة الرطوبة الجوية والرطوبة الحرة.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.