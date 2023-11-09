10 حالات مرضية لا يحق لهم التقدم بطلب حج الجمعيات الأهلية.. اعرفها

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عدم السماح لـ10 حالات مرضية، التقدم بطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا - 2024 ميلاديا، لأنّهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

جاء ذلك في اجتماع نيفين القباج، وزيرة الضتامن الاجتماع، ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وهي:

حالات مرضية ممنوعة من التقدم لحج الجمعيات الأهلية

1- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

2- مرضى تليف الرئة.

3- حالات السمنة المفرطة المرضية.

4- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب.

5- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض الأوعية الدموية.

6- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض التليف الكبدي.

7- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض الأورام.

8- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

9- مصابو الأمراض النفسية.

10- مرضى الزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّه يحق للمؤسسة القومية لتيسير الحج طلب إعادة الفحص الطبي للحجاج الفائزين بالقرعة للتحقق من قدرتهم على أداء مناسك الحج وانطباق الشروط الصحية عليهم، بالمستشفيات التي تحددها إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج، ويحق للمؤسسة استبعاد الحالات التي يثبت عدم قدرتها الصحية على أداء المناسك.