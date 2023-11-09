حزب التجمع: توجيه حملة السيسي تبرعاتها لصالح غزة رسالة ضمنية للخارج

أشاد عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لحملته الانتخابية كمرشح للرئاسة، بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية، ودعوة الجهات المختلفة لتوجيه تبرعاتها التي كانت تنوي تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسها «حياة كريمة» لتكثيف تقديم المساعدات لقطاع غزة.

وقال «فؤاد»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ هذا التوجيه يؤكد استمرار الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، التضامن الكامل مع أهالي غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع وقطع كل سبل الحياة عن الأشقاء الفلسطينيين هناك.

حمل رسالة ضمنية للعالم الخارجي

وأشار مساعد رئيس التجمع، إلى أنّ الرئيس السيسي في هذا الإطار يؤكد ثقته في استجابة المصريين لهذا التوجيه بما يتفق مع التزامهم التاريخي تجاه كل الأشقاء العرب فيما يواجهون من أزمات ومحن، وعلى رأسها أزمة الأشقاء في فلسطين.

وتابع بأنّ هذا التوجيه حمل رسالة ضمنية للعالم الخارجي، لكل الأطراف وثيقة الصلة بالأزمة أن مصر شعبًا وقيادة مع الحق الفلسطيني إلى أن يعود بتحرير الأراضي المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.