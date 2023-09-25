المواعيد الخاصة لدخول طلاب مدارس محافظة الجيزة.. وفقا للمرحلة الدراسية
كتب:
انتصار الغيطانى
02:56 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
المواعيد الخاصة بدخول الطلاب بمدارس محافظة الجيزة..حسب المرحلة الدراسية
أعلنت مديرة التعليم بمحافظة الجيزة عن مواعيد داخول المدارس في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024، إذ ستحدد أيام الدخول وفقا لكل مرحلة دراسية على حدة.
تحرص محافظة الجيزة على تنظيم مواعيد دخول المدارس فى الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024، والذى سيبدا السبت 29 سبتمبر الجاري، وذلك فى أطار خطة المحافظة لمنع التكدسات امام المدارس أو فى الشوارع المحيطة بالمدارس المختلفة.
مواعيد الدخول بمدارس الجيزة فقط
- يوم الأحد 1 أكتوبر دخول كل من الصفوف «الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوي»
- الاثنين 2 أكتوبر «الثاني الابتدائي - الثاني الإعدادي -الثاني الثانوي»
- يوم الثلاثاء 3 اكتوبر «الثالث الابتدائي - الثالث الإعدادي - الثالث الثانوي»
- يوم الأربعاء 4 اكتوبر « الصف الرابع الابتدائي»
- يوم الخميس 5اكتوبر « الخامس والسادس الابتدائي»
الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024
- موعد بدء الدراسة للترم الأول: 30 سبتمبر 2023 حتى الخميس 25 يناير 2024.
- امتحانات الترم الأول: الأحد 14 يناير 2024 .
- موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.
- موعد الدراسة في الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.
- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.
- امتحانات الدبلومات الفنية للترم الثاني: السبت 1 يونيو 2024.
- امتحانات الثانوية العامة للترم الثاني: السبت 15 يونيو 2024.