المواعيد الخاصة لدخول طلاب مدارس محافظة الجيزة.. وفقا للمرحلة الدراسية

أعلنت مديرة التعليم بمحافظة الجيزة عن مواعيد داخول المدارس في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024، إذ ستحدد أيام الدخول وفقا لكل مرحلة دراسية على حدة.

تحرص محافظة الجيزة على تنظيم مواعيد دخول المدارس فى الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024، والذى سيبدا السبت 29 سبتمبر الجاري، وذلك فى أطار خطة المحافظة لمنع التكدسات امام المدارس أو فى الشوارع المحيطة بالمدارس المختلفة.

مواعيد الدخول بمدارس الجيزة فقط

- يوم الأحد 1 أكتوبر دخول كل من الصفوف «الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوي»

- الاثنين 2 أكتوبر «الثاني الابتدائي - الثاني الإعدادي -الثاني الثانوي»

- يوم الثلاثاء 3 اكتوبر «الثالث الابتدائي - الثالث الإعدادي - الثالث الثانوي»

- يوم الأربعاء 4 اكتوبر « الصف الرابع الابتدائي»

- يوم الخميس 5اكتوبر « الخامس والسادس الابتدائي»

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

- موعد بدء الدراسة للترم الأول: 30 سبتمبر 2023 حتى الخميس 25 يناير 2024.

- امتحانات الترم الأول: الأحد 14 يناير 2024 .

- موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

- موعد الدراسة في الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية للترم الثاني: السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة للترم الثاني: السبت 15 يونيو 2024.