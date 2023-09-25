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المواعيد الخاصة لدخول طلاب مدارس محافظة الجيزة.. وفقا للمرحلة الدراسية

كتب:

انتصار الغيطانى
02:56 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
المواعيد الخاصة بدخول الطلاب بمدارس محافظة الجيزة..حسب المرحلة الدراسية

المواعيد الخاصة بدخول الطلاب بمدارس محافظة الجيزة..حسب المرحلة الدراسية

أعلنت مديرة التعليم بمحافظة الجيزة عن مواعيد داخول المدارس في الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024، إذ ستحدد أيام الدخول وفقا لكل مرحلة دراسية على حدة.

تحرص محافظة الجيزة على تنظيم مواعيد دخول المدارس فى الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد 2023-2024، والذى سيبدا السبت 29 سبتمبر الجاري، وذلك فى أطار خطة المحافظة لمنع التكدسات امام المدارس أو فى الشوارع المحيطة بالمدارس المختلفة. 

مواعيد الدخول بمدارس الجيزة فقط 

- يوم الأحد 1 أكتوبر دخول كل من الصفوف «الأول الابتدائي - الأول الإعدادي - الأول الثانوي»

- الاثنين 2 أكتوبر «الثاني الابتدائي - الثاني الإعدادي -الثاني الثانوي»

- يوم الثلاثاء 3 اكتوبر «الثالث الابتدائي - الثالث الإعدادي - الثالث الثانوي»

- يوم الأربعاء 4 اكتوبر « الصف الرابع الابتدائي»

- يوم الخميس 5اكتوبر « الخامس والسادس الابتدائي»

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

- موعد بدء الدراسة للترم الأول: 30 سبتمبر 2023 حتى الخميس 25 يناير 2024.

- امتحانات الترم الأول: الأحد 14 يناير 2024 .

- موعد امتحانات الترم الأول لصفوف النقل بالتعليم الفني: الثلاثاء 9 يناير 2024.

- موعد الدراسة في الترم الثاني: السبت 10 فبراير 2024 حتى الخميس 6 يونيو 2024.

- امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية: السبت 25 مايو 2024.

- امتحانات الدبلومات الفنية للترم الثاني: السبت 1 يونيو 2024.

- امتحانات الثانوية العامة للترم الثاني: السبت 15 يونيو 2024.

 

 

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