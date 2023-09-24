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محافظة الجيزة تضبط 10.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستخدام

كتب:

سلامة عامر
01:09 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة ضبط 10.5 طن لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح التقرير تلقته المحافظة أن المضبوطات تضمنت 7 آلاف كيلوجرام في حي إمبابة، 748 كيلوجرام في حي العمرانية، 770 كيلو جرام في حي الوراق، 610 كيلوجرام في حي الطالبية، 650 كيلو جرام بحي العجوزة، 570 كيلوجرام في مدينة كرداسة، 152 كيلوجرام في مدينة 6 أكتوبر.

وأكدت المحافظة، مصادرة الكميات المضبوطة وتحرير 11 محضر مخالفة ضد أصحابها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف جهود الرقابة على الأسواق وضبط أي حالات تلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع مديريات الطب البيطرى ومباحث التموين لزيادة الحملات الرقابية، والتصدي لأي محاولات للتربح على حساب صحة المواطنين.

وتواصل محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها التمشيطية علي المحال والأسواق والمخازن لرصد المخالفات مع الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين حيال أي أنشطة مخالفة.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.