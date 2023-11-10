في ذكرى ميلاده.. قصة أول عمل درامي للفنان ممدوح عبد العليم

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان ممدوح عبد العليم، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 56 عامًا، بعدما سقط في صالة الألعاب الرياضية داخل أحد الأندية، ونعرض خلال السطور التالية قصة أول أعماله التي فتحت طريق الفن أمامه.

بداية الفنان ممدوح عبدالعليم

دخل الفنان ممدوح عبد العليم المجال الفني من خلال مسلسل «الجنة العذراء»، إذ كانت أولى تجارب الفنان ممدوح الفنية في عام 1969 مع المخرج نور الدمرداش، وجسد ممدوح دور نجل الفنانة الراحلة وزوجة المخرج كريمة مختار «الطفل رضا»، ما جعل البعض يعتقد أنه نجلهما بالفعل.

أحداث مسلسل «الجنة العذراء»

وظهر ممدوح عبد العليم خلال أحداث المسلسل في سن مبكر، حيث كان يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، وتدور أحداث المسلسل عندما يجد الحاج ماضي ملاذه الأخير في الفتاة بهية، بعد أن ساءت حياته مع زوجته الأولى (أم حمودة)، ويتزوج منها سرًا ويحاول إخفاء أمر الزواج عنها وعن ابنه في بدء الأمر، وإبعاد شقيق بهية عن طريقه حتى لا يفضح أمره في البلدة.

أبطال مسلسل «الجنة العذراء»

المسلسل من بطولة كريمة مختار، أنور إسماعيل، عفاف شعيب، حمدي أحمد، حسن عابدين، وهو من تأليف محمد عبد الحليم عبد الله، وإخراج نور الدمرداش.