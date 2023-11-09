«معلومات الوزراء» يوضح هل للديون المصرية مصادر تمويل مستدامة؟

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الجزء الأكبر من المديونية الخارجية يتشكل بحسب آجال السداد من التزامات متوسطة وطويلة المدى بنسبة تبلغ نحو 83%، بما يسهم في تقليل مستويات تعرض المحفظة للمخاطر المرتبطة عادةً بالديون قصيرة الأجل إضافةً إلى أن توسيع قاعدة الدائنين يعد من مخاطر تركز المديونية.

الجزء الأكبر من هذه المديونيات يتسم بطابع الاستقرار

وأضاف مركز المعلومات، في الكتيب الصادر عنه، للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ وللعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الجزء الأكبر من هذه المديونيات نحو 59% يتسم بطابع الاستقرار كونه مملوكًا لجهات دائنة ممثلة في مؤسسات تمويل دولية، وعدد من الدول العربية، علاوة على أنّ أغلب قروض مؤسسات التمويل الدولية متوسطة وطويلة الأجل، وبتكلفة منخفض.