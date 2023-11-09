أبرز تصريحات المستشار محمود فوزي في المؤتمر الصحفي لحملة السيسي

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، أنّ الحملة غير نمطية أو تقليدية في أهدافها وسبل عملها، كما أنها منفتحة على الجميع وتتبنى سياسة الحوار.

وجاءت أبرز تصريحات «فوزي» خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة، كالآتي:

- الحملة استقبلت 1600 زائر من جميع الفئات، وجرى تنظيم 75 لقاءً من بينها 3 زيارات خارجية وهي المجلس القومى للمرأة ومشيخة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

الحملة استقبلت 203 جهات مختلفة

- الحملة استقبلت 203 جهات مختلفة تتضمن 50 حزبًا سياسيًا و20 نقابة عمالية ومهنية و36 جمعية ومؤسسة مجتمع مدني، و8 كيانات رياضية و49 كيانات شبابية و10 اتحادات.

- الحملة استقبلت 3 سفارات ووفود أجنبية وهي «الفلسطينية والفرنسية»، وسفير الاتحاد الأوروبي.

- صدر للحملة توجيهًا واضحًا من المرشح الرئاسي بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة.

- المصريون في الخارج محل اهتمام وتقدير، والتصويت للمصريين بالخارج جائز ببطاقة الرقم القومي ولو كانت منتهية الصلاحية، وهذه هي القواعد التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

التبرع بأموال الحملة لأهالي غزة

- تدعو الحملة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة لها التي كانت تنوي دعمها أو التبرع لها بأموال، أن تتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.

- رؤية المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية ستعلن بشكلها التفصيلي في المؤتمر الصحفي المقبل للحملة.

- رؤية الحملة ستكون جامعة طموحة تحمل كثيرًا من الأمل وتتطلب كثيرًا من العمل، لكنها ستضمن لنا الحياة الكريمة والمستقبل الأفضل لنا ولأبنائنا.

- حين فرضت القضية الفلسطينية نفسها على مسار الأحداث، كان لموقف القيادة السياسية تأثيرا مباشرًا على حركة الشارع، ووجدنا اصطفافًا كاملصا خلف هذه القيادة، وتأييدا لهذا الموقف الوطني المشرف.

- شاركت الحملة في حملات التبرع بالدم التي دعا لها التحالف الوطني، كما شاركت في الوقفات الاحتجاجية ومسارات الدعم للتعبير عن رفضها ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية.