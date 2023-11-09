نجوم الغناء الشعبي يطلقون أوبريت «يا فلسطين»

طرح عدد من نجوم الغناء الشعبي أوبريت «يا فلسطين»، وهو العمل الذي يأتي في ظل الأوضاع الحياتية الصعبة على الشعب الفلسطيني في ظل الحرب عليهم من قبل الاحتلال الفلسطيني من أول شهر أكتوبر الماضي.

تفاصيل أوبريت «يا فلسطين»

يشارك في الأغنية عدد كبير من مطربي الغناء الشعبي، ومنهم حمادة الليثي، وحنان أحمد، وأحمد عامر، محمد سلطان، وعمرو سلامة، وأحمد الباشا، وحمزة الصغير، وأسامة عوض، ويارا حبيب، وحمدي إمام.

مشاهدات أوبريت «يا فلسطين»

والأوبريت حقق ما يقارب الربع مليون مشاهدة عقب طرحه بأيام قليلة على موقع يوتيوب وهو من كلمات سامح الكومي، ألحان حماده المهدي، توزيع نوار البحيري، هندسة صوتية محمد جودة، مدير تصوير محمود نانسي مونتاج وإخراج أحمد تيمو.

وأكدت الجهة المنتجة للأغنية أنه سيجرى تخصيص إجمالي أرباح أوبريت «يا فلسطين»، وكذلك أجور الفنانين المُشاركين، إلى أهالي غزة، تضامنًا مع الفلسطينين.