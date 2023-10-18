«بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين».. وقفات الفنانين في مصر ولبنان دعما للقضية

عادة ما يجتمع الفنانون جميعا في كل الوطن العربي وقت الأزمات، فشهدنا صباح أمس وقفة للفنانين اللبنانيين في بيروت، ومنذ قليل شهدنا وقفة أخرى للفنانين في القاهرة، مرددين جملة واحدة وهي «بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين».

واجتمع الفنانون اللبنانيون والمصريون بالكوفية الفلسطينية، ممسكين أعلام فلسطين، مرددين عدة هتافات حماسية من أجل أن يسمع العالم صوت الفنانين العرب.

وقفة فناني لبنان

حرص على أن يتواجد من فناني لبنان كل من وليد توفيق ومعين شريف وجورج شلهوب وجهاد الأطرش وتقلا شمعون وغيرهم .

وقفة الفنانين المصريين

أما في مصر فحشد أشرف زكي عددا كبيرا من الفنانين داخل نادي النقابة بالبحر الأعظم، وحضر الوقفة التضامنية من مصر عدد كبير ومن بينهم خالد الصاوي، أشرف زكي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد محمود، حمادة هلال، سماح أنور، سلوى خطاب، وفاء عامر، جمال عبدالناصر، مجدي كامل، باسم سمرة، مها أحمد، محمد رياض، رانيا محمود ياسين، أحمد صيام، رنا رئيس، مسعد فودة، أنوشكا، سيمون، مادلين طبر، نيرمين الفقي، لبلبة، هاجر الشرنوبي، عبدالعزيز مخيون، أحمد بدير، عبدالله مشرف وغيرهم من الفنانين الكبار والشباب.

دعم الفنانين العرب للقضية الفلسطينية

وكان الفنانون تفاعلوا من قبل مع القضية الفلسطينية، كل واحد على طريقته، فساعدت ياسمين صبري القوافل الخاصة بالهلال الأحمر المصري أثناء تحضيراتهم للمساعدات المرسلة لقطاع غزة.

ودعم أحمد سعد أهالي فلسطين بأغنية «غصن الزيتون»، أما أحمد حلمي وأحمد فهمي طالبا الجميع بالتبرع، فكتب حلمي عبر السوشيال ميديا: «المشاهد في غزة مرعبة أطفال بالمئات اتقتلوا وأصيبوا بحروق وجروح وفقدوا أطراف، أمهات وآباء مكلومين وأطفال مات إخوتهم وأهاليهم قدامهم، واتهدمت بيوتهم فوقهم، مافيش أمان، ما فيش غذاء، ومافيش مياه، ولا أدوية ولا وقود ولا كهرباء، لكن في حق ليهم في الحياة وحق علينا نساعدهم، اتبرعوا لأطفال غزة».

أما النجوم الغرب فدعم عدد كبير منهم القضية الفلسطينية ولعل أبرزهم عارضة الأزياء ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد، وكيتي بيري وغيرهم.