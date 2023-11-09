«عمال مصر»: توجيه تبرعات «حملة السيسي» لغزة يؤكد محورية قضية فلسطين

قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن توجيه تبرعات حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي إلى قطاع غزة، يؤكد وطنية الرئيس السيسي، والتي تعد من أهم مواقفه الثابتة في دعم القضية الفلسطينية.

دعم الاتحاد للرئيس السيسي

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن الاتحاد يدعم القيادة السياسية في السباق الانتخابي، لأننا لابد من الوقوف خلف القيادة السياسية، وذلك بسبب ما قام به الرئيس في جميع القطاعات، ومنها قطاع العمال الذي يمثل فئة كبيرة من المصريين، بالإضافة إلى رؤية الرئيس السيسي للأحداث الحالية والتي تمثل رؤية ثاقبة تدعمنا في اختياره ونستند إليها.

مقابلات النقابات مع «حملة السيسي»

وأشار رئيس اتحاد عمال مصر إلى أن 12 نقابة مهنية قابلت بالفعل «حملة السيسي»، وتحدثت معها في جميع المعوقات التي تواجهها، وعلى رأسها لقاء مع مجلس إدارة اتحاد العمال.