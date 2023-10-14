اتحاد نقابات عمال مصر: الدولة أولت أهمية قصوى للعمالة غير المنتظمة 

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الدولة أولت أهمية قصوى للعمالة غير المنتظمة، سواء من الناحية التشريعية أو من ناحية المساندات المالية والإدارية، فضلاً عن الاهتمام بالمرأة وذوي الهمم.

وشدد «البدوي»، على جميع المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، موضحاً أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع يعتبر عن ثقافة الأمم ووعيها وإرادة المواطنين أنفسهم، لذك يجب الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات

وأشار إلى أن الاتحاد بدأ بالفعل في تنظيم عدد من الفعاليات والمؤتمرات التي تهدف إلى توعية العمال بحقهم الدستوري، مؤكدًا حرصهم على دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمشاركة الفعالة في هذا الاستحقاق الدستوري، وكذلك حرصهم على التوعية للعمال المصريين بالخارج من خلال خلال نقل الحقائق والإنجازات كجزء من دور التنظيم النقابي.

يُذكر أن الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، استقبلت وفداً من اتحاد نقابات عمال مصر، وأشار المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، إلى أن الحملة الرسمية للمرشح متاحة لكل المصريين، من خلال نظام عمل غير نمطي قائم على المشاركة الجماعية من كافة أطياف الشعب المصري.

العمال مكون أساسي لأي مجتمع

ونوه «فوزي» إلى اهتمام الدولة بالعمال على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أن العمال مكون أساسي لأي مجتمع، وهم جزء مهم في مسيرة البناء والتنمية، مشيراً إلى ضرورة التوعية بالمشاركة الإيجابية وممارسة حقهم الدستوري.