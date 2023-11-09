عبد السند يمامة يستعرض محاور برنامجه الانتخابي.. أبرزها إصلاح التعليم

قال الدكتور عبد السند يمامة في أول أيام حملته الانتخابية لعرض البرنامج الانتخابي لحزب الوفد، إن البرنامج وثيقة مكتوبة يتعهد بالالتزام بتنفيذها.

أهم ملامح البرنامج الانتخابي

وقال «يمامة»، خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده حملته الانتخابية بمقر حزب الوفد، إن البرنامج الانتخابي ليس له مؤامة سياسية ولكنة رؤية وبرنامج وخطة لإنقاذ مصر فكلنا مصريون وطنيون لإنقاذ مصر، منوها بأن البرنامج يحمل تعرض وانتقادات لسياسات نرى ضرورة إقصائها برؤى وحلول جديدة.

واستعرض أهم المحاور الأساسية لبرنامجه الانتخابي، وهي إصلاح التعليم والاصلاح التشريعي والإصلاح الاقتصادي