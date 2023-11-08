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المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان برنامجه الانتخابي غدا

كتب:

حبيبة فرج
12:49 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
عبد السند يمامة

عبد السند يمامة

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل الدكتور عبد السند يمامة، عقد مؤتمرا صحفيا غدا، في مقر حزب الوفد الرئيسي بالدقي. 

أول مؤتمر صحفي لعبد السند يمامة 

وأكد الهضيبي أن المؤتمر الصحفي من المقرر أن يعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن برنامجه الانتخابي، وكذا خطة فاعليات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن بداية الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وكذلك خطة اللقاءات الجماهيرية خلال الفترة المقبلة. 

 

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بقلم حبيبة فرج