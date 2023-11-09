انطلاق المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة

انطلق المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، منذ قليل، بمقر الحزب في الجيزة، وسط حضور واسع من قيادات وأعضاء حزب الوفد وممثلي وسائل الصحافة والإعلام المختلفة.

تفاصيل البرنامج الانتخابي

جاء ذلك بحضور عيد هيكل، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة، ياسر الشورى، مدير المركز الاعلامي بحزب الوفد، عصام صباحي مدير الحملة، شريف عارف مدير معهد الدراسات السياسية لحزب الوفد، منى مكرم عبيد، أستاذ العلوم السياسية.

ومن المقرر أن يعلن المرشح الرئاسي لحزب الوفد، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي، وجدول حملته الدعائية بالمحافظات فضلًا عن المؤتمرات المقرر عقدها في المحافظات.

وانطلقت صباح اليوم فترة الدعاية الانتخابية لمرشحي رئاسة الجمهورية بانتخابات 2024، وتستمر فترة الدعاية لمدة شهر حتى 8 ديسمبر المقبل.