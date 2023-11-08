من المنصورة.. أولى محطات المؤتمرات الجماهيرية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عن تنظيم مؤتمر جماهيري في يوم الجمعة المقبلة في محافظة المنصورة.

المؤتمر الجماهيري لعبد السند يمامة

وأكد المتحدث باسم الحملة الانتخابية لعبد السند، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المؤتمر الجماهيري الأول لرئيس حزب الوفد سيكون في محافظة المنصورة، كأولى المحطات في خارطة المؤتمرات الجماهرية.

ولفت «الهضيبي»، إلى أنه من المقرر أن يقوم المرشح الرئاسي، بعرض البرنامج الانتخابي الخاص به خلال المؤتمر، حتى يتعرف الأهالي والمواطنين على رؤيته، هذا إلى جانب استقبال الأسئلة التي يطرحها المواطنون في المؤتمر والإجابة عليها.

مؤتمر صحفي من مقر الحزب

والجدير بالذكر، أن أولى المؤتمرات الصحفية لعبد السند يمامة سيكون غدا الخميس، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بمنطقة الدقي في محافظة الجيزة، وجاء اختيار محافظة الجيزة لتكون أولى محطات المؤتمرات الصحفية لكونها مسقط رأس الدكتور عبد السند.