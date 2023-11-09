حملة عبدالسند يمامة تبدأ الدعاية الانتخابية اليوم بمؤتمر صحفي في الدقي

قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، والحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، في تصريحات خاص لـ«الوطن»، إنّ اليوم الخميس سيكون أول المؤتمرات الصحفية التي يُنظمها للمرشح الرئاسي.

تفاصيل المؤتمر الصحفي لعبد السند يمامة

وأكد الهضيبي، أن المؤتمر الصحفي الذي سيعقده المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد سيكون في المقر الرئيسي للحزب بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، ومن المقرر أن يعلن يمامة عن برنامجه الانتخابي، وكذا خطة فعاليات الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي، بالتزامن مع الإعلان عن بداية الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وكذلك خطة اللقاءات الجماهيرية خلال الفترة المقبلة.

«النخلة» الرمز الانتخابي

كما أشار المتحدث باسم الحملة، إلى أنّ المنصورة ستكون أولى محطات المؤتمرات الجماهيرية التي ينظمها عبد السند، في محافظة المنصورة يوم الجمعة المقبلة، من أجل مشاركة برنامجه الانتخابي مع المواطنين، والتعرف على اسألتهم وغيره.

يذكر أنّ المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، اختار «النخلة» الرمز الانتخابي له، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.