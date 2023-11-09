رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد الدراسة بمعاهد إدارة الرياض

تفقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اليوم الخميس، سير العملية التعليمية بمعاهد إدارة الرياض التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام الدراسة بمعاهد الإدارة.

متابعة سير العمل بمجمع معاهد المثلث الابتدائي

وتابع رئيس المنطقة، سير العمل بمجمع معاهد المثلث الابتدائي والإعدادي والثانوي فتيات، بإدارة الرياض التعليمية، متابعاً نسب الحضور الطلابي بداخل الفصول، ونسب تواجد القوى العاملة من المُعلمين والإداريين وقيادات المعهد، ومدى تواجد الموجه بالمعهد من عدمه.

وحرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على متابعة فعاليات طابور الصباح والإذاعة المدرسية، كما اطلع على دفاتر تحضير المُعلمين ومطابقتها بمواعيد المناهج الدراسية المقررة، كما شهد بنفسه تسلم الكتب الدراسية للطلاب، وقياس المستوى العلمي لهم من خلال التحاور معهم علي السبورة.

تفقد أعمال النظافة بداخل المعاهد

وتفقد رئيس المنطقة أعمال النظافة بداخل المعهد، متحاوراً مع قيادات المعهد والأخصائية الاجتماعية، منوهاً بضرورة الحرص على تفعيل الأنشطة الطلابية، وتطبيق بعض المقترحات التي تحث الطلاب بالمواظبة على الحضور اليومي، كما تحاور معهم حول الاحتياجات اللازم توافرها أو تعديلها بداخل المعاهد، مشدداً علي تدارك كافة التوجيهات، وموجهاً بالعمل على إصلاحها وعدم تكرارها مجدداً.