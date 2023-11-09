الدفاع الجوي الروسي يسقط 38 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إسقاط أنظمة الدفاع الجوي الروسي، مقاتلة أوكرانية من طراز «ميج 29» و38 مسيرة و7 قذائف من طراز «هيمارس» الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى إسقاط الطائرات والمسيرات والصواريخ في مناطق «لوجانسك- دونيتسك- زابوريجيا-خاركيف»، مضيفة أنّه منذ بداية الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير من العام الماضي، أسقطت قوات الدفاع الروسية، 533 طائرة عسكرية أوكرانية، 254 طائرة هليكوبتر، 8771 مسيرة، 441 نظام صواريخ مضادة للطائرات، 13306 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1183 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.