أنظمة الدفاع الجوي الروسي تدمر 5 مسيرات أوكرانية

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسي، 5 مسيرات أوكرانية فوق منطقة بيلجورود جنوب غربي البلاد، على الحدود مع أوكرانيا، وفقًا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، في الساعات الاولى من اليوم الجمعةّ، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى إحباط محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم،وصفته بـ«الإرهابي»، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 5 مسيرات فوق منطقة بيلجورود، في حوالي الساعة 11:30 مساء أمس الخميس،بالتوقيت المحلي«11:30 بتوقيت القاهرة».

قصف أوكراني على «مقاطعة دونيتسك» 30 مرة خلال يوم

وكانت القوات الأوكرانية، قصفت خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي «مقاطعة دونيتسك»، 30 مرة، باستخدام 106 طلقة ذخيرة، من عيارات مختلفة بينها 152 ملم و155 ملم، بما فيها ذخائر عنقودية، ما أسفر عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 9 آخرين، بينهم 3 مراهقين.