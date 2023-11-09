أحمد الخطيب: الرئيس السيسي حقق شعار «مسافة السكة» في أزمات الوطن العربي

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب إنّ الحرب في غزة ليست عادية، إذ تدور بين شعب أعزل لا يمتلك سوى دفع الثمن من دماء الأطفال والنساء، رغم أن قتلهم محرم في كل قوانين الحروب بالعالم، أما الطرف الآخر فهو مسلح.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090»، أن الرئيس السيسي حقق شعار مسافة السكة في الأزمات التي واجهت الوطن العربي، ففي قطاع غزة لا يقف أحد مع الشعب الفلسطيني في العالم، الكل ضد أو محايد عدا مصر، فقد طبقت شعار مسافة السكة على أرض الواقع.

وتابع: «الشعار تحقق في السودان، فقد خرجت الشاحنات والمساعدات الإنسانية لتقديم الدعم للأشقاء في السودان، وفي درنة أيضا».

مصر تساعد أشقائها في فلسطين

وأكد أنّ مصر تساعد أشقائها في غزة مثلما حدث في السودان وليبيا، موضحا أن القافلة الأولى من التحالف الوطني تضمنت تسليم 108 قاطرات محملة بـ1000 طن مواد غذائية، و40 ألف بطانية و80 خيمة، وما يزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة أدوية ومستلزمات طبية يرافقها طاقم طبي والمئات من شباب المتطوعين الذين قدموا ملحمة حقيقية، فقد استمروا 18 يوما أمام معبر رفح لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.