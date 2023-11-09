طلاب بنها يدعمون غزة بعروض فنية واستعراضات «فلسطين عربية»

«فلسطين عربية»، بهذه العبارة عبر طلاب مدرسة هيئة الشبان العالمية ببنها عن دعمهم للقضية الفلسطينية خلال احتفالية نظمتها المدرسة للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين، ودعم جهود القيادة السياسية والمصرية في مواجهة الاعتداء الغاشم على أهالي غزة، ورفض التهجير وقصف المنشآت والمستشفيات ودور العبادة والإبادة الجماعية.

تضمنت الاحتفالية التي نظمها تلاميذ الروضة ورياض الأطفال، بحضور مصطفي عبد الحميد فرج رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني لمدارس جمعية وهيئة الشبان العالمية ببنها، عروض فنية وفقرات شعرية وحماسية للتعبير عن رفض المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من قصف وتصفية لأهالي غزة، حيث رفع الأطفال لافتات تندد بقصف المستشفيات ودور العبادة والمنازل وقتل المدنيين الأبرياء.

قال مصطفى عبد الحميد فرج الممثل القانوني لجمعية ومدارس هيئة الشبان العالمية بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاحتفالية تأتي امتدادا لدور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى في تقديم كل أنواع الدعم والمساعدة لصالح أشقائنا الفلسطينيين، مشيرا أننا جميعا نتضامن إنسانيا مع الشعب الفلسطيني والأحداث التي يشهدها قطاع غزة إيمانا منا بالدور الكبير الذي تقدمه مصر قيادة وشعبا لدعم الأشقاء الفلسطينيين خلال الفترة الحالية.

وثمن «فرج»، الموقف التاريخي والبطولي الذي تتخذه الدولة المصرية طوال الوقت ومواجهة ضغوط بعض القوى الدولية التي تدعو إلى تهجير الأشقاء الفلسطينيين إلى سيناء في محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الشعب المصري أعلن تأييده الكامل لكافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة المصرية والقيادة السياسية دعمًا للقضية الفلسطينية ووقف مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى أرض سيناء بشكل قاطع مثنيا على جهود الجهات لتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للأشقاء في فلسطين