استقرار أسعار الأرز الشعير اليوم.. وفرة في المعروض

قال حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة كفر الشيخ، أن أسعار الأرز الشعير اليوم، سجلت استقراراً في سعر طن الأرز عريض الحبة، من خلال حركة بيع وتداول الأرز بالأسواق العامة والمتاجر الحرة، على نطاق محافظات الجمهورية، من العام الجاري 2023 مع وفرة في المعروض.

أسعار الأرز الشعير اليوم

وأوضح «عبد الغفار»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز الشعير اليوم، شهدت استقراراً للأرز عريض الحبة، وهو الأمر الذي يصب بالنفع على المستهلكين في محافظات مصر، إذ سجلت أسعاره كالتالي:

- استقر سعر طن الأرز الشعير اليوم عريض الحبة بـ 17 ألف جنيه.

- كما سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ 16 ألفاً و600 جنيه.

أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس

وأشار حاتم عبدالغفار، إلى أن مخزون الأرز الشعير بالمحافظات المنتجة للأرز الشعير كبير للغاية، وهو الأمر الذي يشهد وفرة من المعروض من الأرز الشعير، خلال موسم حصاد الأرز الجاري في محافظات الوجه البحري، حيث تنتج محافظتا كفر الشيخ والدقهلية نحو 82% من محصول الأرز.