حزب التجمع: التنوع في الانتخابات الرئاسية تتويج لمسار الإصلاح السياسي

قال عبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، إن المشهد الانتخابي الوطني في الانتخابات الرئاسية 2024، تتويج حقيقي لمسار الإصلاح السياسي وتعزيز قدرات الأحزاب السياسية كأفكار وكوادر في المشهد العام، والذي كانت أعلى تجلياته في اعتمام نمط الانتخاب عبر تفعيل القوائم وتشكيل قائمة وطنية موحدة تضم داخلها تنوعا واسعًا من الأحزاب والتيارات السياسية.

التنوع في الانتخابات الرئاسية

وأضاف «قنديل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ حجم التنوع يظهر في اللقاءات والاجتماعات التي يدعو لها رئيس الجمهورية، إذ تكون الأحزاب ركنًا رئيسيًا فيها بداية من افتتاح المشروعات القومية مرورًا بمؤتمرات الشباب وصولًا للحوار الوطني الذي كان فرصة غير مسبوقة في الظهور الإعلامي والحديث بالبرامج والأفكار والرؤى بحضور متخذي القرار وأمام المواطنين.

المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

وتابع: جميع هذه الخطوات عززت من تواجد الأحزاب بما خلق لها ظهيرا شعبيا متمايزا وانتشارا جغرافيا جيدا عزز من إقدامها وجرأتها على المشاركة الفاعلة في العمليات الانتخابية المتوالية، مشيرًا إلى أنه يزيد من قيمة الأمر في الانتخابات الرئاسية كونها تمنح للعملية الانتخابية تنوعًا واسعًا في البرامج والأفكار لإدارة الدولة وطرح لبدائل السياسات المحتملة بما يعزز من قدرة الناخبين على الاختيار الحر.