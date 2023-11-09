الجريدة الرسمية تنشر القائمة النهائية لأسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، قبل قليل، نشر القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورموزهم الانتخابية في الجريدة الرسمية.

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم بشأن القائمة النهائية للمرشحين، رقم 28 لسنة 2023.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران، رمز الشمس، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة، رمز النخلة، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر، رمز السلم.