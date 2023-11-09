رئيس الوزراء الفلسطيني يشكر مصر على دورها في إيصال المساعدات لقطاع غزة

شكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، مصر لما تقدمه من تسهيلات عبر المعبر ضمن ظروف استثنائية، مطالبًا بإيصال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة وليس للجنوب فقط.

وشدد على رفض تهجير الفلسطنيين من الشمال إلى الجنوب، مؤكدًا رفض فلسطين إقامة أي معسكرات جديدة في جنوب قطاع غزة، لأن هذا يعني تفريغ الشمال كاملًا.

المساعدات يجب أن تتم مع العنوان الشرعي للشعب الفلسطيني

وطالب آشتية، خلال كلمته في المؤتمر الدولي لإغاثة غزة في باريس، الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأنّ المساعدات يجب أن تتم مع العنوان الشرعي للشعب الفلسطيني ومؤسسات الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

وتساءل آشتية كم فلسطينيا يجب أن يُقتل حتى تقف الحرب؟ هل 6 أطفال يُقتلون كل ساعة كافٍ؟ هل 4 نساء تُقتل كل ساعة كافٍ؟ هل أكثر من 10 آلاف شهيد خلال 30 يوما كافٍ؟ أكثر من عدد الذين قُتلوا في أوكرانيا خلال 530 يوما، وهل جرح أكثر من 25 ألف إنسان كافٍ؟ وقد يموت بعضهم بسبب قلة الدواء، هل شهر بلا دواء أو ماء أو كهرباء أو مأوى كافٍ؟ هل تدمير 240 ألف وحدة سكنية كافٍ؟

طريق الآلام عند الشعب الفلسطيني عمره 75 سنة

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، أن طريق الآلام عند الشعب الفلسطيني لم يبدأ في السابع من أكتوبر، بل طريق الآلام عند الشعب الفلسطيني عمره 75 سنة في مخيمات اللجوء، وفي الشتات، وفي الضفة الغربية والقدس، وتحت الحصار والحرب في قطاع غزة.

وشدد على أن الدفاع عن النفس هو ليس أن تحتل دولة أراضي دولة أخرى، مشددًا على أمن هناك انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وهناك جرائم تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني من الأبرياء، وهناك حصار ولا ماء ولا طعام، وهناك محاولات للتهجير القسري، وهي لم تتوقف حتى هذه اللحظة، وهناك أيضا من يعتقد أنه قد ينتصـــر على دم الأطفال.