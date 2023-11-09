استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة العشرات في قصف منزل بدير البلح

استُشهد 12 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، ظهر اليوم، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في دير البلح، وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن شهود عيان بأنّ طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة منصور في شارع البيئة بدير البلح، ما أسفر عن استشهاد 12 مواطنا، وإصابة العشرات بجروح.

وفي السياق ذاته، أشار مراسل «وفا» إلى ارتفاع عدد الشهداء في استهداف طائرات الاحتلال لمنزل عائلة أبو موسى في بلدة القرارة شمال خان يونس، جنوب قطاع غزة إلى خمسة شهداء.

ارتفاع شهداء العدوان على مخيم جنين لـ8 شهداء

وفي سياق متصل ارتفعت حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على مدينة جنين ومخيمها، إلى 8 شهداء، إضافة إلى 14 إصابة بالرصاص الحي، بينها حالات خطيرة.

وأكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، أن عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على كل محافظات الوطن، لن يزيد إلا إصرارا على دحر الاحتلال، مشددة في بيان لها على أن الشعب سيواصل نضاله الوطني المشروع، والتصدي لمشاريع الاحتلال الإبادية والإلغائية لوجوده، مضيفة أن هذا العدوان يأتي ضمن الحرب التي أعلنتها حكومة الاحتلال المتطرفة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.