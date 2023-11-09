أحمد الخطيب: 70% من المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة «مصرية»

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب إنّ مصر تبذل جهودا ضخمة تجاه القضية الفلسطينية، وتواصل في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إذ خاضت 5 حروبا وهذا هو دورها، لأنها «أم العرب» و«أم الدنيا».

إسرائيل تحاصر قطاع غزة من كل جانب

وأضاف خلال تقديمه برنامج «رسالة وطن»، المذاع عبر راديو «الراديو 9090»: «إسرائيل تحاصر قطاع غزة من كل جانب، ولا يوجد منفذ واحد لقطاع غزة عدا معبر رفح البري، إذ يدخل ويخرج منه أهل غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية منه».

وأشار إلى أنّ إسرائيل حاصرت قطاع غزة بشكل كامل منذ أحداث السابع من أكتوبر، ورفضت إدخال المساعدات إليه، لكن مصر أصرت على عدم حصار القطاع، مواصلا: «مصر شالت شيلة كبيرة وضخمة، وبالتالي مصر وفلسطين حكاية جار شال هم جاره».

دور مصر في إدخال المساعدات لغزة

وأكد أن 70% من المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة «مصرية» إذ قدمت نحو 5 آلاف و208 أطنان، وذلك من خلال مؤسسة «حياة كريمة» والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أي من الشعب المصري، مواصلا: «للشعب المصري بطولات كثيرة من أجل إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، رغم القصف والتفجيرات، حيث لا يخافون على حياتهم».