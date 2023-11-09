«سنهور» يصل لنهائي دوري مراكز الشباب في كفر الشيخ

انطلقت مباريات دور الأربعة من منافسات دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بين فرق «سنهور، ومسير»، على ملعب مدينة قلين، ضمن منافسات الدوري برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

فوز فريق «سنهور» على «مسير» بضربات الجزاء 4 - 3

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ اللقاء الثاني على ملعب مركز شباب مدينة قلين، أسفر عن فوز فريق «سنهور» على «مسير» بضربات الجزاء 4 - 3.

انطلاق مباريات دور الأربعة بكفر الشيخ

وانطلقت مباريات دور الأربعة بكفر الشيخ بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومصطفى الخطيب، منسق الدوري بالمديرية.