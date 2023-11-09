ختام الأسبوع الخامس من تدريب المعلمين والإداريين بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

اختتمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الخميس، الأسبوع الخامس للدورات التدريبية للمُعلمين والإداريين، إذ استهدفت تنمية مهارات مُعلمي الرياضيات والعلوم للصفوف العليا على المناهج الجديدة، وأخرى لتنمية مهارات الإداريين بالمعاهد على الأعمال الإدارية، وتقنيات الحاسب الآلي، وجرت التدريبات في قاعة الكمبيوتر التعليمي بديوان المنطقة، وقاعات التدريب بمعهد محمد رجب الابتدائي.

الارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ حرص قيادات الأزهر على اتخاذ كل ما يلزم نحو مواكبة المستجدات العلمية في مجال التعليم والارتقاء بمستوى الأداء داخل المعاهد الأزهرية، من خلال إطلاق حزمة من الدورات التدريبية.

ويحرص كل من حسام حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة، والدكتور ياسر سلامة، الوكيل الشرعي للمنطقة؛ على متابعة فعاليات التدريب للاطمئنان على مدى انتظام سير العمل به.

تنمية قدرات الكوادر التعليمية

جدير بالذكر أنّ الدورات التدريبية تأتي في إطار التنمية المستدامة التي يُقدمها قطاع المعاهد الأزهرية لرفعة وتنمية قدرات الكوادر التعليمية بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم من خلال تلك الدورات التدريبية الحديثة التي يُشرف عليها قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يُحاضر في البرامج كوكبة من المحاضرين المتميزين وذوي الكفاءة ممن لديهم الخبرة بمنظومة التعليم الجديدة، لتحقيق أقصى استفادة من التدريب في شرح المناهج المتطورة، وفقاً للمنظومة التعليمية الجديدة.