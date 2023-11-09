«المؤتمر» يعلن أول لقاء جماهيري لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بانتخابات الرئاسة

أعلن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ، أن الحزب سيعقد أول مؤتمر جماهيري له لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، 14 نوفمبر الجاري بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

مؤتمرات في قرى الصعيد

ومن جانبه قال اللواء طارق رسلان الأمين العام لحزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، إن الحزب سيركز خلال مؤتمراته التي يعقدها لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن تكون داخل القرى بالمحافظات وخاصة في الصعيد والنزول إلى الشارع بشكل مباشر.

وأضاف «رسلان»، أن حزب المؤتمر، سيقوم بعمل حشد جماهيري للناخبين أمام اللجان الانتخابية، كما سيشارك شباب الحزب الذين جرى تدريبهم خلال الفترة الماضية، على عملية تسهيل حصول الناخبين على مقار لجانهم الانتخابية.

دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية

يذكر أن حزب المؤتمر سبق وأعلن أنه بعد اجتماع مكتبه الرئاسي برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، دعم ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لفترة رئاسية جديدة، بالإضافة إلى تضافر كل الجهود التنظيمية والهيكلية للحزب، خلال تلك المرحلة على المستوى المركزي والأمانات الجغرافية والنوعية لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لولاية جديدة.