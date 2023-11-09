«إرادة جيل»: الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية نصب عينيه

ثمّن اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، إعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، توجيه الجهات التي كانت تنوي التبرع لها خلال فترة الدعاية الانتخابية بالتبرع بها لصالح المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة ومؤسسة حياة كريمة، في إطار دعم الشعب الفلسطيني في محنته الحالية.

حزب إرادة جيل

وقال محسن الفحام لـ«الوطن»، أنّ إعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي توجيه الجهات التي تنوي التبرع لها، للتبرع لصالح المساعدات الإنسانية المرسلة لقطاع غزة، تؤكد أنّ المرشح يضع القضية الفلسطينية نصب عينيه، وأنّه لن يتوانى لحظة عن دعم الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المنهوبة، خاصة بعد تعرضهم إلى جرائم حرب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

القضية الفلسطينية

وتابع نائب رئيس حزب إرادة جيل: «قرار الحملة يحمل رسائل تحفيزية لجميع منظمات المجتمع الدني الداعمة للقضية الفلسطينية، ببذل قصارى جهدهم لتعزيز قطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة لأهالي غزة».

وكان المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أعلن قبل قليل توجيه تبرعات الدعاية لصالح المساعدات الإنسانية بقطاع غزة ومؤسسة حياة كريمة.