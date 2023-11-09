96 متنافسا في ختام المسابقة المحلية المؤهلة لـ«بورسعيد الدولية» لحفظ القرآن

استكملت المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الخميس، اختبارات المتقدمين لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، وذلك في يومها الأخير بفرعين من فروع حفظ القرآن الكريم، وهما: حفظ القرآن للشباب بروايات، وحفظ القرآن للأطفال.

3 أسئلة في القرآن الكريم

وأجريت الاختبارات لعدد 96 متسابقا في فرع حفظ القرآن الكريم ، مقسمين إلى اختبار 69 من الشباب في الحفظ بروايات، و25 من الصغار، وذلك من خلال اختيار المتسابق لنموذج المسابقة والذي يضم 3 أسئلة عبارة عن قراءة ما تيسر من كتاب الله، ويجري من خلالها تقييم حفظ المتسابق للقرآن بالروايات وتجويده للآيات وحسن القراءة.

لجنة التحكيم

وضمت لجنة التحكيم مصريين وأجانب: الدكتور رمضان صيام، والدكتور محمد علي علي، والشيخ محمد رشاد زغلول، والشيخ محمد محمد فتح الله بيبرس، والدكتور منهاج الدين خامو شوف من طاجكستان، والدكتور عثمان جاوارا من مالي.

وأعلن الإعلامي عادل مصيلحي المدير التنفيذي والمشرف العام للمسابقة انتهاء المرحلة الحالية من فاعليات المسابقة المؤهلة لمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، على أن تكون التصفيات النهائية في الأسبوع الأول من ديسمبر القادم من عام 2023، بجيث يتأهل 42 متسابقا من داخل وخارج مصر للمسابقة الدولية.

يذكر أن مسابقة الفائزون لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني تحمل في دورتها السابعة اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ودعم وإشرف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتقدم لها في هذا العام 1670 متسابقا ويتم تصفيتهم من خلال الاختبارات للتأهل للمسابقة الدولية.