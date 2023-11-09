رياضة الدقهلية تنظم دورة للمسعفين بمركز شباب دنديط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، تنظيم قسم الأزمات والكوارث في إدارة شباب ميت غمر دورة مسعفين لمدة يوم واحد خاصة بالهيئات الشبابية التابعة للإدارة في ميت غمر، وتقام الدورة بحمام السباحة في مركز شباب دنديط وذلك يوم الثلاثاء 14 نوفمبر في الـ10 صباحا بحضور مسعف متخصص من هيئة إسعاف الدقهلية.

دورة تدريبية للمسعفين بالدقهلية

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية في بيان لها، إلى أنه يجري تنظيم الدورة تحت إشراف أحمد هشام طمان مدير إدارة شباب ميت غمر، وحسام مصطفى مدير عام إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمديرية، ومحمد الجوهري رئيس قسم الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالإدارة، ومحمد أبو الفتوح من قسم الأزمات بالإدارة.

وأشارت المديرية أنه على من يريد الانضمام إلى الدورة التدريبية التوجه إلى قسم الأزمات بالإدارة، على أن يحصل المشتركين على شهادة معتمدة من الهيئة باجتياز الدورة.