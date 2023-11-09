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حزب الله اللبناني يعلن استهداف موقع المطلة بصواريخ موجهة

كتب:

منتصر سليمان
05:05 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
غزة

غزة

أفاد مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن حزب الله اللبناني، يعلن استهداف موقع المطلة بصواريخ موجهة.

وفى سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة بالقذائف المدفعية، موضحة أن مدفعيات الاحتلال المتوغلة، استهدفت المستشفى بقذائف عدة، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة في مرافقه. 

وكانت وزارة الصحة، أعلنت توقف 18 مستشفى من أصل 35 عن العمل، تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، وإغلاق 71% من مرافق الرعاية الأولية لنقص الوقود أو بسبب القصف.

وأوضحت أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.

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بقلم منتصر سليمان