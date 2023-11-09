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خالد عباس مديرا لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية

كتب:

خير الله فؤاد
05:31 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
صورة خالد عباس مدير إدارة شرق كفر الشيخ

صورة خالد عباس مدير إدارة شرق كفر الشيخ

أصدر محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفرالشيخ، قراراً بتولي خالد عباس، منصب مدير عام إدارة شرق مدينة كفر الشيخ التعليمية.

مدير إدارة شرق كفر الشيخ 

ورحب العاملين بإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، عبر الصفحة الرسمية لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية بالقرار، لما يمتاز به عباس من دامسة الأخلاق، وكفاءات ومهارات تؤهله لتولي القيادة، حيث شغل، وكيل إدارة الرياض، وغرب مدينة كفر الشيخ.

إدارات كفر الشيخ التعليمية 

وتقسم الإدارة التعليمية بـ محافظة كفر الشيخ، إلى 3 قطاعات تعليمية، بواقع 13 إدارة تعليمية في كفر الشيخ، وتضم قطاع شرق، ووسط، وشمال المحافظة.

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بقلم خير الله فؤاد