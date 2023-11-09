الدقهلية تواصل حملاتها الخماسية للمرور على الأسواق والمحال التجارية

وجه اللواء عادل توفيق برغش رئيس مركز ومدينة شربين، الجهات المختصة، بشن حملات مستمرة على الأسواق والمحلات استمرار للحملة الخماسية المشكلة للمرور على الأسواق والمحلات الغذائية لمراقبة الأسعار والجودة.

حملات تموين بالدقهلية

وأشار برغش، في بيان له أن الحملات التموينية جاءت في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية لضبط الأسعار، وإلزام البائعين بالإعلان عن الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

وأوضح رئيس مركز شبين، أنه جري شن حملة رقابية اليوم الخميس بإشراف أحمد مبارك نائب رئيس المركز ؛ وعضوية كلا من الصحة والتموين والأمن الصناعي والطب البيطري وحماية المستهلك والزراعة ورخص المحلات والبيئة وإدارة الأسواق والإشغالات، إذ جرى المرور الميداني على بعض المحلات التجارية والغذائية والجزارة وبيع اللحوم المجمدة والأسماك داخل المدينة للتأكيد من سلامة السلع والمواد الغذائية لاستخدامها الآدمي.

وأسفرت الحملة التموينية المشتركة عن:

- إعدام 50 كيلو لحوم مفرومة ومجمده لتغيير في خواصها الطبيعية.

- إعدام 200 باكو شاي أخضر +100 قطعه زيت قرع عسل.

- إعدام 50 باكو أعشاب منتهي الصلاحية.

- تحرير 2 محاضر تموين.

- 4 محاضر طب بيطري + 2 محضر إشغالات الطريق العام.

- 5 محاضر إنذارات للإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازم حفاظا على صحه وسلامه المواطنين.