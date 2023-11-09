«المصريين الأحرار»: المواطنون يشيدون بتوجيهات الرئيس بخفض الإنفاق على الحملة الانتخابية

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن أبرز ردود أفعال المواطنين بعد مؤتمر الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، هي الترحاب والتثنية على توجيهات الرئيس بخفض الإنفاق في الحملة الانتخابية وتوجيه الإنفاقات على المساعدات الموجهة لغزة، وهذا ما ظهر بعد حديث المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للرئيس، في أمر الإنفاق على الحملة الانتخابية، وهذا ليس بجديد على الرئيس لأنه رئيسًا للدولة وإنسان يضع إخواننا في غزة كأولوية للإنفاق في الوقت للحالي.

وأشار خليل، خلال مداخلة هاتفية على «إكسترا نيوز»، إلى أن هناك اهتمام كبير بالمنتخبين خارج مصر، حيث تم عمل لجان انتخابية للمغتربين، ويمكن للمغترب الانتخاب حتى ولو ببطاقة شخصية منتهية الصلاحية، باعتباره مواطنًا مصريًا.

وأضاف أنه طبقًا للتعداد هناك عدد كبير من المصريين في الخليج ثم الأمريكتين ثم أوروبا، موضحا أن الأحداث الأخيرة وموقف الرئيس وأهمية الحفاظ على التوجه المستمر، فيما تم البدء فيه منذ 9 سنوات، وهو الاهتمام بحفظ الأمن القومي، وقد ظهر ذلك للمصريين في الاهتمام بالبنية الحتية بالزراعة والتصنيع وكان هذا حماية رئيسية للأمن القومي.