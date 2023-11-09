صفحات مزيفة وتطبيقات ترفيهية.. كيف يدير الاحتلال الإسرائيلي لجانه الإلكترونية؟

جرائم عديدة ارتكبها الاحتلال الإسرئيلي في هجومه المكثف على قطاع غزة، تسببت استشهاد الآلاف بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، بالإضافة لهدم المباني التي أصبحت عبارة عن ركام، ورغم ذلك فإنه لا يكتفي بالحرب التي يشنها ضد المدنيين العزل، بل يحارب حتى صرخاتهم عبر «السوشيال ميديا» ويسعى لكتم أنفاسهم من خلال اللجان الإلكترونية التي يديرها من خلال ما يعرف بـ«الوحدة 8200».

جيش الاحتلال يدير اللجان الإلكترونية

تستخدم مخابرات الاحتلال الإسرئيلي داخل الوحدة 8200 في التجسس الإلكتروني وجمع المعلومات والبيانات عن المحيط الإقليمي والعربي، باستخدام صفحات مزيفة وتطبيقات ترفيهية وهمية، بالإضافة إلى رسم صورة معينة يريد الاحتلال ترسيخها للعالم الخارجي.

«هذه الوحدة تخترق المجتمع العربي بوسائل عديدة من المواقع السوشيال ميديا اللي فيها نوع من الرفاهية وكمان بيعملوا لصفحات باسم شخصيات عربية»، وفقا لما ذكره الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط.

تطبيقات وهمية وصفحات مزيفة

وتابع أستاذ العلوم السياسية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الوحدة 8200 تسهل الطرق للقوات الاحتلال من خلال توفير المعلومات، كما تشارك في تحسين صورة جيشهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح: «الوحدة دي بتكون موجوده في وسائل تانية بستخدمها مثل التطبيقات الحديثة وبتعرف الأرقام منها وبتخترق الواتساب وكمان بشتغل تحت بند اسمه الوعي السياسي والثقافي للإسرائيلين».

جرائم جيش الاحتلال

ومازالت قوات الاحتلال تستمر في ارتكاب الجرائم البشعة على قطاع غزة وتستهدف المدنيين والمستشفهيات والتي كان أخرها قصف مسجد بجوار مجمع ناصر الطبي وتسبب في تدمير قسم الأشعة داخل المجمع.