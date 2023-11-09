انطلاق احتفالات مولد مارجرجس بالأقصر غدا

تنطلق غدا الجمعة، احتفالات مولد مارجرجس بالرزيقات بالأقصر في الفترة من الجمعة 10 نوفمبر 2023 حتى 16 نوفمبر 2023، بمشاركة الآلاف من أقباط الأقصر، والمحافظات المختلفة، إذ يشهد الدير خلال مدة الاحتفالات حضور أكثر من نصف مليون شخص.

ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس

ويبدأ الاحتفال الرسمي بذكرى الشهيد مار جرجس في دير الرزيقات خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر من كل عام، الذي يوافق من الأول إلى السابع من شهر هاتور، وهي المناسبة التي توافق ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد العظيم مار جرجس في مدينة «اللد» بفلسطين، إذ يقع دير «مارجرجس» بالرزيقات على مسافة 13 كيلومترا جنوب أرمنت.

التجهيزات النهائية

وكان دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب الأقصر، أنهى التجهيزات النهائية، لاحتفالية ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة «اللد» بفلسطين، وفتح البايكات للبائعين من الأقباط والمسلمين، كما انتشرت سرادقات بيع الملصقات الدينية وتجاورت بداخلها صور الآيات القرآنية مع تماثيل السيدة العذراء والسيد المسيح وصور البابا شنودة.

إلغاء المبيت اليومي بالدير

وأعلن دير الشهيد العظيم مار جرجس بجبل الرزيقات بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، استقبال الزوار يومياً خلال فترة احتفالاته يوميا من الساعة 6 صباحاً، حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل، وإلغاء المبيت اليومي بالدير وإلغاء جميع أنواع التخييم داخل وخارج الدير والسماح بالزيارة اليومية أثناء فترة الاحتفال.