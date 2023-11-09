ضبط سلع تموينية مدعمة داخل محل تجاري في الإسكندرية

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن»، إنه بناءاً على توجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق.

محل يتاجر فى السلع المدعمة

وأشار «القلش»، إلى أنه تنفيذاً للتعليمات قامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع للإدارة بحملة تموينية بنطاق الإدارة التي أسفرت عن الآتي:

- ضبط أحد المحلات بمنطقة برج العرب بحيازته تجميع سلع تموينية مدعمة من قبل الدولة ومحظور حيازتها وتداولها بالأسواق التي تصرف للمواطنين على البطاقات التموينية، بغرض بيعها بالسوق السوداء والتربح من فارق الدعم وتم ضبط والتحفظ على الكميات الآتية :

- 65 كرتونة زيت تمويني مدعم بداخل كل واحدة 12 زجاجة سعة الواحدة 800 ملي بإجمالي كمية قدرها 780 زجاجة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام