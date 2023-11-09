وكيل صحة مطروح يزور وحدة فوكة بالضبعة ويحيل المتغيبين للتحقيق

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، يرافقه شعبان إبراهيم مدير إدارة التفتيش المالي والإداري جولة ميدانية مفاجأة، بالمرور على الوحدة الصحية بفوكة التابعة لإدارة الضبعة الصحية للاطمئنان على انتظام سير العمل بها، والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين، وتوافر القوى البشرية والأدوية والمستلزمات الطبية، وبحث أي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بالوحدات.

تحويل المقصرين للتحقيق

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، وحدة فوكة الصحية، حيث تفقد الاستقبال والصيدلية، ولاحظ غياب بعض العاملين بالوحدة دون سند قانوني، فقرر إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

لا تهاون مع المقصرين

ونبه وكيل صحة مرسى مطروح أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقصرين أو المتغيبين عن العمل بالمنشآت الصحية.

التشديد على أهمية تواجد الفريق الطبي بالعمل

وأكد وكيل صحة مطروح على أهمية تواجد الفريق الطبي بأماكن العمل والتأكد من رضا المرضى والمواطنين عن الخدمات الطبية المقدمة، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي، وشدد على أن مديرية الصحة قدمت ولا زالت تقدم كافة الدعم والمساندة لجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية بجميع مراكز المحافظة.

تكثيف المتابعات علي المنشآت الصحية

وأوضح وكيل صحة مطروح أن هناك توجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري على جميع المنشآت الصحية، ومتابعتها على مدار الساعة، لتقديم الخدمات الصحية المتميزة للمرضى.