خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، الاستعلام عن لجنة الانتخابات للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 من خلال الموقع الالكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومي للناخب، وذلك من أجل التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت.

خطوات الاستعلام عن لجنتك الانتخابية

يمكن للناخبين الاستعلام عن لجنة الانتخابات بالرقم القومي من خلال زيارة موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الرابط التالي: https://www.elections.eg/

- اختيار أيقونة استعلام عن موقفك الانتخابي.

استعلم عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على زر بحث.

بعد القيام بتلك الخطوات سيظهر لك الموقع الإلكتروني نتيجة الاستعلام بمكان لجنتك الانتخابية مع اسمك ورقمك القومي وعنوان مركز الاقتراع الذي ستتوجه إليه للإدلاء بصوتك في الانتخابات.