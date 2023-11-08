خطوات الاستعلام عن مقرك الانتخابي للإدلاء بصوتك في انتخابات الرئاسة

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، خطوات ليتمكن الناخب من الاستعلام عن المقر الانتخابي للإدلاء في انتخابات الرئاسة المُقبلة 2024، على النحو التالي:

ومن خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات، يستطيع المواطنين الاستعلام عن لجانهم الانتخابية باستخدام الرقم القومي من هنا.

الاستعلام عن اللجان الانتخابية

ومن أجل معرفة لجنة الانتخابات عن طريق الرقم القومي يجب اتباع الخطوات التالية:

1 - يجب عليك في البداية فتح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط.

2 - تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، ثم يجب الضغط على أيقونة باسم «استعلم عن موقفك الانتخابي».

3 - سيظهر بعدها الصفحة المخصصة لمعرفة لجنة الانتخابات.

4 - يجب ملء البيانات المطلوبة وهي كتابة الرقم القومي للشخص المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له.

5 - الضغط على أيقونة باسم «استعلم».

6 - سيظهر على الفور كافة المعلومات المطلوبة عن مكان اللجنة الانتخابية.